Grimmen

Die Zarrentiner Blasmusik war gestern zu Gast beim Sommerfest des Pflegeteams Ostseeküste. Das betreut in Grimmen rund 90 schwerstpflegebedürftige Frauen und Männer entweder in deren Häuslichkeit oder in den drei Wohngruppen „Alte Feuerwehr“ , Passage Südwest sowie hinter der Stadtpension. Bei den Betreuten handelt es sich um Demenzkranke, aber auch Palliativpatienten. Das gestrige Sommerfest war für alle eine willkommene Abwechslung. Sowohl die Patienten als auch das Pflegeteam erfreuten sich an den schwungvollen Klängen der Blasmusiker. Die warteten mit einem einstündigen Konzert auf, das Marschmusik ebenso enthielt wie Walzerklänge. 40 Mitarbeiter sind beim Pflegeteam Ostseeküste beschäftigt. Es sind vornehmlich Frauen, von denen gestern zwei für ihre zehnjährige Zugehörigkeit zum Team geehrt wurden.

Amler Reinhard