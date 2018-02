Blasmusik und Operetten

Grimmen/Stralsund. Holger Mück und die Egerländer Musikanten kommen am heutigen Sonnabend (3. Februar) nach Grimmen (Vorpommern-Rügen). Seit 2004 musiziert Holger Mück mit seinen Egerländer Musikanten und ist in dieser Zeit zum Top-Blasorchester in Deutschland in Sachen Egerländer Blasmusik avanciert. Die Vollblutmusiker kommen aus Nordbayern, Schwaben, Hessen, Thüringen, Sachsen und Brandenburg. Viele von ihnen spielen dabei hauptberuflich in namhaften Militär-, Polizei- oder Symphonieorchestern.

Ansteckende Spielfreude, der original Egerländer Sound und musikalische Leidenschaft sind das Markenzeichen dieses Klangkörpers. Das Publikum kann sich also freuen auf „Böhmische Jubiläumsgrüße“ mit Holger Mück und seinen Egerländer Musikanten. Rest-Eintrittskarten gibt es im Grimmener Kulturhaus „Treffpunkt Europas“. Die Veranstaltung beginnt um 15 Uhr. Einlass ab 14 Uhr.

Zu einer großen Johann- Strauss-Gala wird am heutigen Sonnabend um 15.30 Uhr in die Alte Brauerei in Stralsund eingeladen. Zu Gast sind Mitglieder des Gala-Sinfonie-Orchesters Prag. Dargeboten wird ein Querschnitt aus der Fülle von immerhin 16 Operetten und 497 Werken des großen Komponisten.

Franke Peter