Blechbläser sehr erfolgreich

Grimmen. Die Hornistinnen der Grimmener Musikschule (Vorpommern-Rügen) waren beim Regionalausscheid „Jugend musiziert“ überaus erfolgreich. In Stralsund gingen mit Leandra Wilhelm, Isabelle Schmidt, Leonie Matthias und Annika Möller vier Blechbläserinnen an den Start.

„Die Teilnehmer mussten bis zu 20 Minuten und begleitet vom Klavier, vor einer Jury Titel aus verschiedenen Epochen spielen“, erklärt Volkmar Doß, Leiter der Grimmener Musikschule und Lehrer der vier Teilnehmerinnen. Beim Regionalausscheid konnten die musikalischen Trebelstädter maximal 25 Punkte erreichen.

„Mit 23 Punkten würde man sich für den Landesausscheid qualifizieren“, erklärte Volkmar Doß. Und dieses Ticket für die nächste Runde sicherten sich dann auch gleich zwei Hornistinnen. Sowohl Leandra Wilhelm, als auch Isabelle Schmidt erreichten 23 Punkten. Leonie Matthias konnte sich am Ende über sehr gute 21 Punkte freuen und auch Annika Möller erreichte mit 20 Punkten ein gutes Ergebnis. In Stralsund gingen in den unterschiedlichen Kategorien insgesamt 110 Musiker an den Start.

Raik Mielke