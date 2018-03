Blockflötenensemble sucht Mitspieler

Grimmen. Neue Mitstreiter sucht das Blockflötenensemble der Kirchengemeinde St. Marien in Grimmen (Landkreis Vorpommern-Rügen). Angesprochen fühlen können sich sowohl passionierte Spieler des Instruments aber auch Interessierte, die das Blockflötenspiel neu erlernen oder ihr spielerisches Können auffrischen möchten.

„Gegründet wurde der Instrumentalkreis unserer Kirchengemeinde im Jahr 2010 mit drei Spielerinnen“, berichtet Kantorin Sophia Blümel. Mittlerweile musizieren zehn Spielerinnen und Spieler im Ensemble in den Stimmlagen Sopran, Alt, Tenor und Bass. „Zu den zahlreichen Auftritten in Grimmen und der Region erklingt meist vier- bis fünfstimmige Musik aus dem 16. bis 20. Jahrhundert, darunter Tänze, Choräle, Volkslieder und Klezmer“, informiert die Kantorin über das Repertoire des Klangkörpers.

Neue Mitspieler seien in allen Stimmlagen gern gesehen. Der Einstieg sei jederzeit möglich – auch für Anfänger. Zur Probe trifft sich das Blockflötenensemble immer donnerstags von 16.30 bis 18 Uhr im Gemeindehaus der evangelischen Kirchengemeinde in der Domstraße 7 in Grimmen.

Kontakt Sophia Blümel: Tel. 038326 / 403081

OZ