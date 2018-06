Grimmen

Ein Hochgenuss für Ohren, Augen, Herz und Seele aller Blues-Freunde. So könnte man das Mitsommer-Konzert in der Dorfgemeinschaft Hohenwieden zusammenfassen.

Zwar konnte der musikalische Leckerbissen auch in diesem Jahr wetterbedingt nicht unter freiem Himmel stattfinden – dies tat der tolle Stimmung im restlos ausverkauften Theatersaal aber keinen Abbruch.

Und in erster Linie waren vier Blues-Virtuosen dafür verantwortlich. Lutz Mohri am Bass, Roland Beeg an der Gitarre, Michiel Demeyere am Schlagzeug und Harro Hübner als Sänger, Mundharmonika-Spieler und Gitarrist begeisterten mit ihrer leidenschaftlichen Art Musik zu machen. Die Besucher konnten erleben, warum die Band mittlerweile zu den beeindruckendsten, intensivsten und besten Bluesbands in Deutschland zählen.

Mielke Raik