Blutspendedienst bittet zum Aderlass

Grimmen. Zum letzten Mal im zu Ende gehenden Jahr sind am Donnerstag in Grimmen (Landkreis Vorpommern-Rügen) Mitarbeiter und ehrenamtliche Helfer des DRK-Blutspendedienstes. Einwohner der Trebelstadt und den umliegenden Orten können zwischen 15 und 19 Uhr Blut spenen und damit einen lebensrettenden Beitrag leisten.

Freiwillige sind in der Geschäftsstelle des DRK Nordvorpommern in der Bergstraße 4 in Grimmen in der Zeit von 15 bis 19 Uhr zur Spende willkommen.

Blut spenden können alle Frauen und Männer in einem Alter von 18 bis 68 Jahren, die sich gesund und fit fühlen.

OZ