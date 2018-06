Oberhinrichshagen

Das Landhotel Borgwarthof in Oberhinrichshagen (Gemeinde Sundhagen) ist geschlossen. Wie das Amt Miltzow mitteilt, hat der bisherige Betreiber Michael Laumen sein Gewerbe abgemeldet. Es soll aber bereits eine neue Gewerbeanmeldung für ein Hotel Garni vorliegen.Der erste Sternekoch in Mecklenburg-Vorpommern hatte das Haus als Hotelier 2014 übernommen, nachdem es etwa eineinhalb Jahre leer gestanden hatte: Laumen wollte es neu beleben. Das ist offenbar nicht so gelungen, denn bereits Anfang 2016 hatte er den Borgwarthof dem Landkreis Vorpommern-Rügen als Flüchtlingsunterkunft angeboten. Ein Mietvertrag war aber nicht zustande gekommen. Das zweistöckige Gebäude war zu DDR-Zeiten als Bürohaus für das damalige VEG (T) Oberhinrichshagen gebaut worden. Nach der Wende erfuhr es mehrere Umbauten.

Amler Reinhard