Brandshagen

Seit 18 Jahren ist Danilo Westmann (39) aus Brandshagen als Rettungsassistent tätig – war in Hamburg unter anderem bei der Luftrettung und fährt seit 13 Jahren in Stralsund Rettungs- und Notarztwagen beim Rettungsdienst Vorpommern-Rügen. Aber dieser eine Einsatz ist auch für ihn etwas ganz Besonderes, der ihm, wie er sagt, einiges abverlangt hat: Gemeinsam mit Liudmyla Lauf und Jürgen Martin überführt er einen Krankenwagen in die Ukraine. Dessen Bestimmung: Die Erstversorgung von verwundeten ukrainischen Soldaten und deren Transport in das Krankenhaus in Pokrowsk nahe dem von Ukrainern und Russen umkämpften Gebiet im Osten der Ukraine (die OZ berichtete).

„Für mich war die eine Woche, die ich dort war, sehr emotional. Ich habe sehr viele Eindrücke gewonnen“, sagt der 39-Jährige. An erster Stelle: „Wir können hier sehr froh sein, dass wir es so gut haben. Wenn hier jemand die 112 anruft, kann er sicher sein, dass zeitnah Hilfe kommt. Das ist dort im Krisengebiet ganz anders“, sagt er. Durch einen Zufall hat er den Bauunternehmer Jürgen Martin kennengelernt. „Ich möchte in Brandshagen ein Haus bauen lassen – von Jürgen Martin“, erzählt der junge Mann, der in Brandshagen aufgewachsen und dort auch zur Schule gegangen ist. Als er von Martin gefragt worden ist, ob er dem Verein mit seinem Fachwissen helfen und auch die Einweisung vor Ort übernehmen könne, habe er nicht gezögert, sagt Danilo Westmann. Denn Menschen helfen, sei schließlich nicht nur sein Beruf. Er tue das auch aus Überzeugung. „Möglich war dies aber nur, dank meiner tollen Familie, meines Chefs und meiner Kollegen, die mich bei dem Vorhaben unterstützt haben“, sagt er.

Danilo Westmann aus Brandshagen bekam vom ukrainischen Bataillonsführer eine Dankesurkunde. Quelle: privat

Im Februar starten Danilo Westmann, Liudmyla Lauf und Jürgen Martin. Rund 2700 Kilometer liegen vor ihnen. Zuvor hat der 39-Jährige den Krankenwagen bestückt. „Hauptsächlich mit Verbandsmaterial“, erzählt er. Aber auch EKG-Gerät, Absaugpumpe und Vakuummatratze verstaut er fachgerecht in dem Wagen. Nach 21 Stunden Fahrzeit kommen sie schließlich im mobilen Feldlazarett nahe der Frontlinie in der Ukraine an. Eine Fahrt auf zum Teil sehr schlechten Straßen und teilweiser Straßenglätte liegt hinter ihnen. Vor Ort weist Danilo Westmann die ukrainischen Sanitäter in das Fahrzeug ein. „Die Leute waren so dankbar. Mit leuchtenden Augen standen sie da, einige hatte Tränen in den Augen – vom Sanitäter bis zum leitenden Arzt“, erzählt er. „Die gesamte Woche war sehr emotional. Das ist auch an mir nicht spurlos vorbeigegangen“, sagt Westmann. Vieles, was hierzulande selbstverständlich sei, erfahre dort eine wesentlich größere Wertschätzung, meint er und zeigt ein Foto von einem Krankenwagen, der ebenfalls Verwundete transportiert. Eine Trage gibt es darin nicht, lediglich eine Bank. „Die Verletzten werden dort einfach auf den Fahrzeugboden gelegt und sitzen, so sie können, auf einer Bank“, erzählt er.

„Unvorstellbar ist das“, fügt er hinzu. Deshalb steht für ihn fest: Er wird wieder hinfahren, wenn seine Unterstützung gebraucht wird. Letztlich sei er ja auch zu keiner Zeit einer Gefahr ausgesetzt gewesen. Trotzdem: Bei seiner Familie musste er sich täglich melden. „Alle waren zuvor besorgt, aber auch stolz“, erzählt er.

Anja Krüger