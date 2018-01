Breitbandausbau: Grundstückseigner sind verunsichert

Miltzow. In den drei Gemeinden des Amtes Miltzow sind viele Grundstückseigentümer verunsichert, weil sie von der Telekom noch nicht die versprochenen Antragsformulare für den von der Bundesregierung geförderten Breitbandausbau erhalten haben. Sie fürchten nun, diese Anträge nicht mehr fristgerecht verschicken zu können, was zur Konsequenz hat, dass sie Anschlussgebühren von 800 Euro zahlen müssen. Holger Schmidt von der Telekom beruhigt aber. Er sagt, dass in einer ersten Welle noch nicht alle Grundstückseigentümer erfasst werden konnten, weil viele Adressen einfach fehlten. Deshalb werde es nach umfänglichen Recherchen nun eine zweite Antragswelle Ende Januar/Anfang Februar geben.Er bittet allerdings darum, die Anträge schnell auszufüllen und zurückzuschicken. „Wer erst im März aufwacht, riskiert dann tatsächlich, dass er 800 Euro zahlen muss.“ <QM>

Reinhard Amler