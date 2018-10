Bartmannshagen

In Bartmannshagen geboren, lebte Brigitte Rätz (64) in Ungnade und Wittenhagen bevor sie 1973 nach Grimmen kam. „Gelernt habe ich Facharbeiter in der Holz-und Parkettfabrik in Wittenhagen. Noch heute denke ich daran, wohin wir damals Parkett lieferten. Die Mailänder Skala oder der Kreml in Moskau waren dabei“, erzählt Brigitte Rätz, die es genau so bedauert, dass die Fabrik der Wende zum Opfer fiel, genau wie die Kleiderwerke in Grimmen, wo sie später arbeitete. „Ich lebe gern in Grimmen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich die Stadt wohl auch verlassen“, meint die Mutter von drei Kindern. Gern hält sie sich im Garten. Wenn sie etwas erleben möchte, besucht sie Feste im Kulturhaus.

