Grimmen

Wolgang Lippert musste nicht erst seinen Hit „Erna kommt“ singen, um die Stimmung im Nissan-Autohaus des Auto-Centers in Grimmen (Landkreis Vorpommern-Rügen) anzuheizen. Die rund 80 Gäste zog er von Beginn an in seinen Bann. Auf sehr unterhaltsame Weise stellte er am Freitagabend sein Buch „Wetten dass,... Erna kommt?!“ vor.

Von einer reinen Buchlesung hatte der Abend kaum etwas. In dem knapp dreistündigen Programm erzählte der Entertainer, bekannt auch unter dem Namen Lippi, zahlreiche Anekdoten aus seinem Leben und auch die Musik kam nicht zu kurz.

Ute Zimmermann (52), die extra aus Stralsund mit ihrem Mann und ihrer Tochter angereist war, war beigeistert von dem Abend. „Ich liebe seine Songs. Dass ich ihn heute hier so nah live erleben konnte, fand ich einfach wunderbar. Es war ein richtig toller Abend“, schwärmte sie.

„Seine charmante und natürliche Art macht ihn sehr sympathisch“, fand Christel Marx (89), die Wolfgang Lippert in der Pause auch persönlich ihr Kompliment aussprach und den Abend sehr genoss.

Krüger Anja