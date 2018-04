Buckelpiste wird saniert

Jessin. Noch ist die Dorfstraße in Jessin (Landkreis Vorpommern-Rügen) im Bereich der Stallungen am Ortsausgang in Richtung Gerlachsruh die reinste Buckelpiste. Aber schon Ende dieser Woche soll dem Abhilfe geschaffen werden.

Der Abschnitt zwischen dem Parkplatz des dortigen Pflegeheimes und dem Ortsausgang bekommt für rund 50 000 Euro eine neue Deckschicht. Dazu wird an zwei Tagen auch eine Vollsperrung vonnöten sein, teilt Birgit Rummelhagen von der Grimmener Stadtverwaltung mit.

Bereits am Mittwoch sollen vorbereitende Maßnahmen durchgeführt werden. Vergeben wurde der Auftrag von der Stadt an die GP Verkehrswegebau GmbH, die auch eine Niederlassung in Grimmen hat. „Gegebenenfalls kann es da zu Einschränkungen für den Verkehr kommen“, berichtet Birgit Rummelhagen.

Auf einer Länge von 450 Metern ab Parkplatz des Pflegeheims „Haus Sonnenschein“ bis zum Ortsausgang in Richtung Gerlachsruh werden – wahrscheinlich ab Mittwch – zunächst die noch vorhandenen Asphaltreste runtergefräst. Voll gesperrt wird der Straßenabschnitt dann für die Asphaltierarbeiten am Donnerstag und Freitag. „Der Grimmener Ortsteil Gerlachsruh ist dann nur über den Bahnübergang Vietlipp erreichbar“, informiert die Stadtmitarbeiterin.

Krüger Anja