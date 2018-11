Grimmen

Mit Grimmenern und Menschen aus der Umgebung Bibelpassagen erörtern, sich über Gott und die Welt austauschen, verschiedene Sichtweisen diskutieren möchte Margarita Rosenova. Sie lädt Interessierte ein, sich bei ihr zu melden, um gemeinsame Treffen zu vereinbaren.

Die gebürtige Bulgarin zog vor drei Jahren nach Deutschland. Seit einem Jahr lebt sie in Grimmen, hat zuvor in Turow gewohnt. „Jetzt möchte ich hier Bibelhauskreise anbieten, ganz religionsunabhängig“, sagt sie in nahezu perfektem Deutsch. In ihrer Heimat Bulgarien hat die heute 53-Jährige einst ein Lehramtsstudium absolviert und danach an einer Berufsschule unterrichtet, war später auch Direktorin der Bildungseinrichtung.

Mit den gemeinsamen Gesprächen möchte sie „den Menschen Hoffnung und Seelsorge geben“, wie sie sagt. Oftmals reiche dies nämlich ein einer schweren Stunde schon aus, um neue Hoffnung zu schöpfen, ist sie überzeugt.

Kontakt Margarita Rosenova: ☎ 0151 / 75921591

Anja Krüger