Stahlbrode

„Das Wetter spielt uns in die Hände“, freut sich Gabriel Dörner, die Betreiberin des Stahlbroder Campingplatzes. Bereits Donnerstagabend seien die ersten Pfingsturlauber eingetroffen. „Die Masse kommt aber Freitag. Der Campingplatz ist dann wieder voll“, fügt sie hinzu. „Auch zu Himmelfahrt waren wir ausgebucht“, ergänzt Gabriele Dörner.Überhaupt sei sie mit dem Saisonauftakt seit Öffnung des Platzes am 13. April sehr zufrieden. Allein der April bescherte ihr 237 Gäste, die im Schnitt fünf Tage blieben. „Das war schon beachtlich“, meint Gabriele Dörner, zumal der April 2017 ein Einbruch darstellte. Mittlerweile gibt es in Stahlbrode schon 22 Dauercamper, die für das ganze Jahr ihren Stellplatz für ihren Campinganhänger oder Wohnwagen gepachtet haben. Die Campingplatzchefin, die das Areal seit 2002 privat betreut, kommt übrigens ohne weiteres Personal aus. Es sei schon viel zu tun, aber Personal könne sie nicht bezahlen“, sagt sie. Sie sei froh, wenn nach der Saison noch ein bisschen Geld für Investitionen überig bleibt. Sie will das Dach auf dem Rezeptionsgebäude erneuern lassen.„Ich denke, dass wir auch 2018 wieder auf eine Übernachtungszahl von 10 000 kommen“, zeigt sich die Inhaberin optimistisch.

Amler Reinhard