Wittenhagen

Ein Schlag gegen die Drogen-Kriminalität: Eine professionelle Indoor-Plantage mit mehr als 1700 Marihuanapflanzen entdeckte die Polizei in einem einstigen Bahngebäude in Wittenhagen. Mit insgesamt 140 Einsatzkräften griffen die Beamten am Wochenbeginn zeitgleich an mehreren Orten zu und verhafteten dabei auch einen 63-Jährigen aus der Gemeinde Sundhagen, der für den Anbau verantwortlich sein soll.

Besonders heikel: In dem Objekt, in dem das Marihuana mithilfe professioneller Anlagen für Wärmezufuhr und Belüftung wuchs, wurden drei Vietnamesen festgenommen, die angaben, in dem Gebäude zu leben. Sie stehen unter dem Verdacht, die Pflanzen gepflegt und geerntet zu haben. Bei ihnen fand die Polizei mehr als 15 000 Euro. In der Plantage wurden außerdem fünf Pakete mit bereits verpacktem Cannabis festgestellt. Auch bei dem 63-Jährigen wurden die Beamten fündig. 16 Kilogramm Cannabis und 5000 Euro hatte der Mann in seinem Zuhause versteckt.

Wittenhagens Bürgermeister Frederic Beeskow zeigte sich sehr erstaunt und perplex über das Geschehen in der ansonsten eher beschaulichen Gemeinde. Das ganze Dorf sei in Unruhe. Besonders schockierte ihn die Information, dass drei Vietnamesen in dem Gebäude am Bahnhof lebten. „Sie sind im Dorfbild nie in Erscheinung getreten.“

Zeitgleich erfolgte ebenfalls ein Zugriff von Spezialkräften in Neuenkirchen bei Greifswald. Der 34-Jährige aus dem Raum Berlin steht unter Verdacht, als Kurierfahrer fungiert zu haben. Bei ihm fanden die Beamten 10 000 Euro.

Riesige Cannabis-Plantage in Wittenhagen bei Grimmen entdeckt Quelle: Polizei Anklam

Vier der fünf Beschuldigten wurden dem Haftrichter vorgeführt und in Justizvollzugsanstalten gebracht. Lediglich der vermeintliche Kurierfahrer befindet sich noch auf freiem Fuß, gilt jedoch weiterhin als Beschuldigter.

Das Marihuana wurde von der Stralsunder und Bergener Ortsgruppe des THW zerschreddert. Mehr als 30 Kräfte kamen dabei zum Einsatz. Die Ermittlungen der Kriminalpolizeiinspektion Anklam sind noch nicht abgeschlossen, da es sich um ein sehr komplexes Verfahren handelt.

Carolin Riemer