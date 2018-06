Grimmen

Ein Gesundheits-Check up direkt am Arbeitsplatz. Der fand am Donnerstag bei der Grimmener Firma UTL Verarbeitungs- und Dienstleistungs GmbH im Gewerbegebiet An den Kammern statt. Dazu war ein 18,5 Meter langer Gelenkbus auf den Betriebshof der Firma im Gewerbegebiet An den Kammern gerollt. In ihm befinden sich vier Untersuchungsräume samt modernem Präventiometer. Hier können sämtliche Untersuchungen, vom Blutdruckmessen bis hin zum Hör- und Sehtest stattfinden, so Projektleiter Prof. Reiner Biffar. Nach den Untersuchungen haben alle Probanden die Möglichkeit, sich von einem Coach wertvolle Gesundheitstipps geben zu lassen. Und das kann dann sogar im Internet ein halbes Jahr lang fortgesetzt werden. Bislang haben rund 30 Unternehmen die Möglichkeit des Check up für die Mitarbeiter genutzt. In Grimmen war der Bus das erste Mal.

Amler Reinhard