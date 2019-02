Grimmen

Den eher seltenen Beruf eines Kupferschmiedes erlernte Karl-Heinz Zesewitz (77) einst. Die Grund-und Mittelschule besuchte er zuvor in Grimma. Nach der Zeit bei der Nationalen Volksarmee ging der Senior zur Volkspolizei. Anfang der 60er-Jahre zog Karl-Heinz Zesewitz, Vater von drei Kindern und fünf Enkeln von Kandelin nach Grimmen. Viele Jahre war er Vorsitzender der Gesellschaft für Sport und Technik in Greifswald. „Grimmen ist ruhig und verhältnismäßig sicher, die Großstadt war nie mein Ding", meint der Senior, Landessportleiter des Schützenverbandes und Ehrenpräsident im Schützenverband Vorpommern-Rügen. Seit drei Jahren leitet Karl-Heinz Zesewitz die „Alten Füchse“, eine Seniorengruppe, in Grimmen. „Es macht mir großen Spaß, und mit der Truppe lässt es sich sehr gut arbeiten. Über 20 Veranstaltungen haben wir in diesem Jahr geplant, ob Ausflüge zum Marine-Museum in Stralsund, nach Peenemünde oder ein Gespräch mit der Polizei", erzählt der Senior.

Walter Scholz