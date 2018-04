Crash auf der A-20-Brücke

Klevenow. Circa 6000 Euro Schaden - das ist die Bilanz eines Auffahrunfalls auf der A-20-Brücke beim Gewerbegebiet „Pommerndreieck“ bei Klevenow (Landkreis Vorpommern-Rügen). Am Montagmorgen konnte eine Grimmenerin ihren Pkw der Mark Citroen nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf den vor ihr befindlichen Pkw der Marke Nissan auf. Verletzt wurde niemand.

Wie die Polizei mitteilt, waren beide Fahrzeuge gegen 6.45 Uhr aus Richtung Grimmen kommend in Richtung Greifswald auf der Bundesstraße 194 unterwegs. Auf der Brücke über die A 20 kam es dann zum Crash. Am Nissan entstand ein Schaden von circa 2000 Euro. Der Schaden am Pkw der 36-jährigen Grimmenerin war mit circa 4000 Euro wesentlich höher.

Krüger Anja