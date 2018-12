Bartmannshagen

So viel Engagement, wie im Krankenhaus des Deutschen Roten Kreuzes in Bartmannshagen, findet man nur selten. Das dachte sich auch der Staatssekretär im Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, Dr. Ulrich Nussbaum, und zeichnete die Klinik mit dem ersten Platz des „SchuleWirtschafts-Preises“ aus. 80 Unternehmen aus ganz Deutschland bewarben sich um den begehrten Titel, der nun nach Bartmannshagen ging. Ein Geldbetrag geht mit der Auszeichnung zwar nicht einher, trotzdem ist die Freude bei Personalleiterin Dominique Harport und ihren Kollegen groß: „Wir sind sehr stolz, dass unsere Arbeit auf diesem Wege gewürdigt wird.“

Eigentlich finden die 230 Mitarbeiter des Krankenhauses es nämlich „normal“, dass sie seit Jahren so eng mit Kindern und Jugendlichen zusammen arbeiten. In all den Jahren haben sie diese Praxis immer weiter perfektioniert. So sehr, dass sie nun den Wettbewerb „Das hat Potential!“ mit dem Prädikat „Herausragend“ gewannen. Die Ideen, die die Mitarbeiter gemeinsam entwickeln, sind eher ungewöhnlich. Da werden beispielsweise kleine Rucksäcke mit Münzen und Gummibären gepackt. Der Rucksack simuliert den Bauch, die Münzen stellen den Mageninhalt dar. Dann sind die Vorschüler dran. Mit einem echten Gastroskop dürfen sie die Rucksäcke untersuchen und die kleine Kamera vorsichtig einführen. Wer möchte, darf versuchen einen als Gummibärchen getarnten Magenstein mithilfe einer Biopsie-Zange aus dem Rucksack zu entfernen. Es sind zeitaufwendige Spiele, auf die sich die Mitarbeiter aller Stationen und Abteilungen gern einlassen, um schon den Kleinsten einen Einblick in die spannende Welt der Medizin zu gewähren.

Personaldienstleiterin Dominique Harport und Pflegedienstleiterin Astrid Schwalme (l.) Quelle: Carolin Riemer

Drei Mal pro Jahr kommen wissbegierige Kita-Kinder in die Klinik. Ebenso oft sind die Grundschüler zu Gast. Dann werden Teddys geröntgt und EKG’s angefertigt. Für die größeren Schüler habe sich das Fachpersonal natürlich andere Programme einfallen lassen, erzählt Pflegedienstleiterin und Qualitätsmanagement-Beauftragte Astrid Schwalme. Die dürfen dann auch den Blutdruck und Blutzucker messen. „Ziel dieser zahlreichen Aktionen ist, die jungen Leute frühzeitig an unser Unternehmen und die Region zu binden“, erklärt Dominique Harport. Mit Erfolg. 20 bis 25 Schulpraktikanten zeigen jährlich ihr Interesse an der Arbeit in der Klinik. „Wir haben auch keine Scheu, jungen Leuten ohne Schulabschluss die Chance ins Berufsleben zu ermöglichen.“

Bei der Jury, die den Gewinner des „SchuleWirtschaft-Preises“ auswählten, kam jedoch nicht nur die engagierte Arbeit mit den Kindern und Jugendlichen an. Auch für ihre Auszubildenden, immerhin 18 Jugendliche in drei Lehrjahren, leisten sie nicht Alltägliches. „Nachdem wir in Vorstellungsgesprächen immer wieder hörten, dass Bartmannshagen schlecht für unsere Azubis erreichbar ist, wollten wir reagieren“, sagt die Pflegedienstleiterin. Im Sommer kaufte das DRK-Krankenhaus kurzerhand das Nachbarhaus und richtete dort ein voll möbiliertes „Azubi-Haus“ ein. Die Lehrlinge bezahlen lediglich einen geringen Beitrag für Wasser, Strom und Heizung. So stellt das Krankenhaus sicher, dass ihre Azubis gesund und pünktlich am Arbeitsort erscheinen. Seit zwei Jahren seien die Zahl und die Qualität der Bewerber übrigens wieder deutlich besser geworden. „Trotzdem müssen wir dringend für genug junges Fachpersonal sorgen, denn in den kommenden Jahren gehen viele Kollegen in Rente.“ Ab dem kommenden Jahr bietet das Krankenhaus nicht nur die Ausbildung zum Krankenpfleger an, sondern auch eine weitere Ausbildung zum Operationstechnischen Assistenten.

Carolin Riemer