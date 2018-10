Stralsund

Ein dunkelgrauer Dacia Daster mit NVP-Kennzeichen ist am Sonntagabend auf dem Dänholm verschwunden. Wie die Polizei jetzt mitteilte, ist das Auto offenbar zwischen 16.30 Uhr und 20.30 Uhr gestohlen worden. Der Wagen war zuvor in der Buswendeschleife/Zum Kleinen Dänholm abgestellt. Das Pkw-Modell ist mit einer Offroad-Funktion ausgestattet - an der Front ist ein sogenannter Bullenfänger angebracht. Der Wert des Dacia wird derzeit auf etwa 7000 Euro geschätzt.

An der Hauptstraße in Langsdorf kam es zudem in der Nacht von Sonntag zu Montag zu einem weiteren Diebstahl. Diesmal wurde ein Wohnanhänger der Marke „Hobby“ mit GW-Kennzeichen vom Rastplatz Buchholz entwendet. Der Erstatter der Anzeige bemerkte den Diebstahl, als er am Montagmorgen auf den Rastplatz kam, um den Anhänger im Wert von etwa 18 000 Euro zu reparieren. Besondere Merkmale des Wohnanhängers sind unter anderem Ankeraufkleber auf beiden Seiten des Fahrzeughecks und Fahrradträger sowohl am Bug als auch am Heck.

In beiden Fällen wurden Ermittlungen wegen des Verdachts des Diebstahls aufgenommen. Hinweise zum Verbleib der Fahrzeuge oder Angaben zu Personen, die in diesem Zusammenhang auffällig waren, werden von der Polizei Stralsund (Telelfon 03831 / 2890 0) und Grimmen (Telefon 038326 / 570) entgegengenommen.

Thomas Pult