Damit Bäche im Bett bleiben

Grimmen. In dieser Woche beginnen die Gewässerschauen beim Wasser- und Bodenverband Trebel. Begutachtet werden Wasserläufe der sogenannten 2. Ordnung im Verbandsgebiet, das von Franzburg und Wittenhagen im Norden bis kurz vor Bad Sülze und Behren-Lübchin im Westen bis nach Demmin im Süden sowie in die Gemeinde Süderholz und Sundhagen im Osten reicht.

„Fast 75 000 Hektar groß ist unser Gebiet, 1094 Kilometer Gewässer gehören dazu“, sagt Regina Kahl, Geschäftsführerin des Verbandes, der schon seit 25 Jahren existiert. Das gesamte Einzugsgebiet der Trebel und alle in die Trebel einlaufenden Gewässer werden betreut. Bis zum Zusammenfluss der Poggendorfer und der Kronhorster Trebel in der Nähe des Grimmener Schwimmbades auch die Trebel selbst. Ab dort ist sie ein Gewässer erster Ordnung und das Staatliche Amt für Umwelt und Natur in Stralsund ist verantwortlich. Alle 34 Gemeinden in diesem Gebiet sind zwangsläufig Mitglied im Verband.

Jaekel Almut