Reinkenhagen

Dana Schulz strickt schon seit ihrer Kindheit und hat Freude an Handarbeiten. Seit 2008 ist die Reinkenhagenerin aus gesundheitlichen Gründen zu Hause. Da war plötzlich mehr Zeit für das kreative Hobby. „Ich wollte schon immer gerne Häkeln lernen. Da habe ich einfach mal gefragt, ob ich nicht zu der Handarbeitsgruppe ins Heimatmuseum kommen kann.“

Natürlich konnte sie, denn man freut sich in der lustigen Truppe immer über Verstärkung. Inzwischen ist sie seit fünf Jahren dabei und kann so gut häkeln, dass sie selbst schon Tipps und Ratschläge gibt. „Ich bin gerne im Internet unterwegs und lade mir so manche Anleitung herunter.“

Gemeinsam Handarbeiten nachzugehen, macht der Mutter eines erwachsenen Sohnes viel Spaß. Im Moment strickt sie Socken im Patchworkstil, und Freunde und Familie sind dankbare Abnehmer ihrer Arbeiten.

Roswitha Pendzinsky