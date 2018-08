Grimmen

Schaltet der Zuschauer an seinem Fernseher auf den Sendeplatz 36 bleibt der Bildschirm schwarz. Grimmen TV sendet nicht mehr. Keine Bilder und Sendungen aus der Stadt, keine Stadtrundgänge, keine Interviews oder Firmenporträts – der Sender ist Geschichte. „So heimlich wie wir gekommen sind, so heimlich sind wir auch wieder verschwunden.“ Frank Schlundt gründete im Jahr 2012 den gemeinnützigen Verein „Grimmen TV“. Mehr als vier Jahre lang war er bei fast jeder Veranstaltung der Stadt vor Ort. Er filmte Buchlesungen und Schlagernächte, Konzerte, Theateraufführungen und beteiligte sich an Schulprojekten. Verdient hat er in all den Jahren nicht einen Cent.

10 000 Euro in die Technik investiert

Schlundt machte die Arbeit Spaß. Zusammen mit neun anderen Hobby-Filmern hob er den lokalen Sender aus der Wiege. Er beantragte eine Sendeerlaubnis bei den Medienanstalten, besorgte eine gebrauchte Sendeanlage und investierte etwa 10 000 Euro in die Technik. Vieles aus eigener Tasche, was für den Hartz IV- Empfänger keinen Pappenstiel darstellte. Nächtelang drehte er die Beiträge und schnitt sie zunächst in einem Raum des SOS-Familienzentrums zusammen. Anfangs lief es gut. Zwischen 8 und 21 Uhr flimmerte Grimmen TV über die Mattscheibe. Sechs bis sieben Beiträge gab es im halbstündigen Takt immer zur vollen Stunde, dazwischen sendete er immer wieder Stadtansichten aus Grimmen, die er mit Musik unterlegte. „Das war einfach zu viel“, sagt er heute. Bei all dem Spaß, den der gelernte Baufacharbeiter, an seinem zeitintensiven Hobby hatte, es gab auch Momente, die ihn zweifeln ließen. Frank Schlundt ärgerte sich oft. Mal über kamerascheue Menschen, die ihn zwar zum Dreh einluden, dann aber nicht vor der Kamera in Erscheinung treten wollten. Mal über so manchen Stadtvertreter oder Firmenchef, die den Lokalsender nicht finanziell unterstützen wollten und mal über meckernde Zuschauer. „Viele dachten, dass ich bei der Stadt angestellt bin und ein dickes Gehalt bekomme. Das war natürlich nicht so.“ Und manchmal ärgerte er sich auch über die bürokratischen Strukturen, die es ihm schwer machten, an Fördergelder zu gelangen. Kurz: So richtig glücklich machte ihn der Job nach einiger Zeit nicht mehr. Fast jeden Feiertag habe er geopfert. „Und viele Grimmener hatten eine schlechte Meinung über uns, obwohl sie nie einen Beitrag gesehen haben.“ Frank Schlundt ärgert sich auch heute noch darüber.

„Jetzt möchte ich hauptsächlich wieder gesund werden“

Doch der Ärger und der Stress fordern seinen Tribut. Vor zwei Jahren bekommt er die Diagnose Krebs. Lange Krankenhausaufenthalte folgen und wechseln sich mit Operationen und Rehabilitationsmaßnahmen ab. Frank Schlundt beginnt nachzudenken und beschließt, dass er sich nicht mehr ärgern möchte. „Nach so einer Diagnose ändert man sich und sein Leben“, sagt er. Er wolle nun hauptsächlich gesund werden. „Außerdem bin ich kaum noch belastbar. So eine Chemotherapie schlaucht den Körper.“ Der Verein ist bereits aufgelöst. Offiziell hat er den Sender nie für tot erklärt und seinen Zuschauern die Gründe erklärt. Aber er möchte seine Technik verkaufen und den Erlös dem Hospiz in Greifswald spenden. Doch auch nach dem Ende von Grimmen TV lauert da der Ärger, erzählt Schlundt: „Da ich in den vergangenen Jahren von den Medienanstalten mit geringen Summen finanziell unterstützt wurde, darf ich die Technik nicht einfach so verkaufen und das Geld spenden.“ Ob er sich mit den Anstalten einigen kann, wisse er noch nicht. Doch es ist ihm ein großes Anliegen, um das er kämpfen möchte. Es ist die letzte Aktion, die auf seinem persönlichen Programm steht. Der Bildschirm bleibt schwarz, der Sendeplatz mit der Nummer 36 leer.

Carolin Riemer