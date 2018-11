Grimmen

Der Fachkräftemangel macht vor dem Grimmener Logistik-Unternehmen Spezitrans keinen Halt. „Das betrifft bei uns die sowohl Verwaltung als auch die reine Logistik“, hatte Geschäftsleiter Daniel Gutmann kürzlich gegenüber dem Vorpommern-Staatssekretär Patrick Dahlemann gesagt. Die Grimmener Spezitrans & Service GmbH ist eine Firma für Transportleistungen, Lagerung und mittlerweile auch für Behältersanierungen, die inzwischen 28 Jahre am Markt ist. 150 Mitarbeiter arbeiten für Spezitrans von Grimmen aus an insgesamt acht Standorten in Deutschland. Das Unternehmen macht pro Jahr einen Umsatz von etwa 13 Millionen Euro.

Gerade auch Fahrer für die insgesamt 95 Lkw werden gesucht. „Wir setzen dabei auch auf Quereinsteiger, bilden sie aus und stellen uns so für unsere Zukunft auf“, erklärt Gutmann die Verfahrensweise. Wer also Interesse habe, könne sich gern melden. Eine Erfolgsgeschichte sei die eines jungen Syrers, der Anfang 2018 mit einer Initiativbewerbung bei Spezitrans um einen Arbeitsplatz geworben hatte. „Er hatte Interesse an einer kaufmännischen Ausbildung, wir begleiteten ihn ein halbes Jahr lang mit einer Einstiegsqualifikation, und er ist seit dem 1. September Azubi in unserer Firma“, erzählt der Geschäftsleiter. Am Mittwoch waren beide bei der Fachtagung „Vom Flüchtling zur Fachkraft“ in Rostock vor Ort, um vom positiven Grimmener Beispiel zu berichten. Auch davon, dass der Migrant nach kurzer anfänglicher Skepsis schnell im Unternehmen angekommen sei.

Ein relativ neues Feld neben den Transportleistungen, das die Spezitrans-Gesellschaft auf dem knapp 200000 Quadratmeter großen Firmengelände beackert, ist das Regenerieren alter Gastanks. Das neu errichtete Behälterwerk bietet ideale Bedingungen, um Flüssiggastanks wieder professionell aufzuarbeiten. „In Deutschland gibt es nur eine einzige Firma, die neue Gastanks herstellt. Auch deshalb hat die Sanierung einen hohen Stellenwert“, sagt Gutmann. „2014 fiel der Startschuss für das Behälterwerk mit dem ersten Spatenstich, in das 1,2 Millionen Euro investiert wurden“, erläutert Stefan Tresp, der für die Geschäftsleitung unter anderem für diesen Bereich verantwortlich ist. Die Sanierung der Tanks, die vom Tüv nach zehn bis 20 Jahren aus dem Verkehr gezogen werden, erfolge sowohl für Geschäftskunden, aber auch Privatkunden.

Nach der Eingangskontrolle würden Gasreste in einen speziellen Auffangtank per Kompressor abgesaugt, der Rest abgefackelt werden, berichtete Tresp von der Vorgehensweise. Fünf Mitarbeiter – 75 Prozent von ihnen sind Quereinsteiger – seien mit der Aufbereitung der Behälter beschäftigt, etwa 80 Tanks im Monat verlassen die Hallen nahezu neuwertig. Zuvor werden sie mit Stahlkies abgestrahlt und mit einem Speziallack lackiert. Spezitrans setzt dabei auf hochmoderne und umweltschonende Methoden: Der Stahlkies wird anschließend von Farbresten separiert, die Lackierkabine mit neuester Belüftungstechnik ausgestattet. Lackiert wird übrigens per Hand, in zwei Arbeitsschritten und „ostseewasserfest“, betont Stefan Tresp.

„Geschäftsbereiche wie das neue Behälterwerk machen uns am Markt noch flexibler“, erklärt Geschäftsleiter Gutmann. Im Winter, also in der Heizsaison, gebe es natürlich eine Flaute. Die meisten Behälter würden in der Zeit von April bis September saniert werden. Die Möglichkeiten des neuen Werkes würden aber auch für andere Aufträge genutzt werden - hier arbeitet Spezitrans eng mit lokalen Metallbauern zusammen., informiert Gutmann.

Eine weitere Idee, um flexibler zu sein, sei, in die Futtermittellogistik einzusteigen“, überlegt die Geschäftsleitung. „Entsprechende Firmen gibt es direkt nebenan, und im Transport von Futtermitteln sind wir schon seit vielen Jahren gut aufgestellt.“ Mit solchen neuen Bereichen soll auch der Standort Grimmen aufgewertet werden. „Damit wir hier nicht nur unsere Verwaltung haben“, sagt der Geschäftsleiter. „Wichtig ist uns als Unternehmen, uns auch hier am Firmenstandort zu präsentieren. Unsere Lkw als Werbeträger fahren durch ganz Deutschland und sind bekannt, aber hier vor Ort sind wir weniger zu sehen.“

Almut Jaekel