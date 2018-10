Klevenow

20 Hektar neue Gewerbefläche warten am Pommerndreieck auf Ansiedlung. Am Freitagvormittag wurde das mit der Übergabe der Erschließungsstraße und einem kleinen feierlichen Akt sozusagen besiegelt. Eine 400 Meter lange Straße, die mit einem Kreisverkehr endet, und ein Radweg von der Bundesstraße 194 durch das gesamte Gebiet wurden in den vergangenen Monaten gebaut. Rund 2,9 Millionen Euro flossen in dieses Vorhaben, das mit rund 2 Millionen Euro vom Wirtschaftsministerium des Landes und Kofinanzierungsmitteln gefördert wurde.

Für den Autoverkehr bleibt die Straße aber vorerst durch einen Bauzaun gesperrt. Denn einige Restarbeiten seien noch vonnöten. „Zunächst werden noch seitens der Martin Stolz GmbH die Auffahrten zum Kaufhaus und auch zum Lebensmittelmarkt hergestellt. Und auch die Straßenmarkierungen fehlen noch“, begründete Süderholz’ Bürgermeister Alexander Benkert (CDU).

400 000 Euro teurer als geplant

Vor etwas mehr als einem Jahr, am 31. Juli 2017, erfolgte der Spatenstich. Damals noch war man von einer Bauzeit von elf Monaten ausgegangen. Auch die geplanten Kosten waren da noch mit 400 000 Euro weniger weitaus geringer angesetzt. Doch es kam anders. Süderholz’ Bürgermeister Alexander Benkert (CDU) ließ die vergangenen Monate in seiner Rede noch einmal Revue passieren und ging auch auf die Zukunftspläne ein.

Grund allen Übels seien die Archäologen gewesen, die das Gebiet untersucht hätten. „Allein diese Arbeiten haben 120 000 Euro an Mehrkosten verursacht“, sagte Benkert. Durch die Ausgrabungen sei zudem der Boden anders - lockerer - hinterlassen worden, als bei der Planung angenommen. Dadurch habe sich der Baugrund als sehr schwierig dargestellt, was zusätzliche Arbeiten seitens der bauausführenden Firma UTL Verarbeitungs- und Dienstleistungs GmbH hat nötig werden lassen. Resultat der nicht vorhersehbaren Kosten: Im neuen Erschließungsgebiet wurden lediglich am Geh- und Radweg sowie am Kreisverkehr Straßenlampen aufgestellt. Dies tue aber der Freude über die Fertigstellung keinen Abbruch. Denn: „Dank der guten Zusammenarbeit mit allen beteiligten Firmen, wie UTL, Resd, das Planungsbüro Steinbecher und Partner sowie der Rask Mecklenburg GmbH und Krause-Elektro, haben wir dieses Vorhaben erfolgreich abgeschlossen“, betonte das Gemeindeoberhaupt.

Vermarktung läuft

Nun können sich neben den schon bestehenden Unternehmen weitere ansiedeln. Und es gebe auch schon einen Interessenten, mit dem die Verhandlungen laufen würden. „In Papier und Tüten ist es aber noch nicht“, sagt Benkert. Deshalb wolle er auch noch nicht mehr dazu sagen. Zukünftig soll sich der Gewerbestandort weiter unter anderem als touristischer Rastplatz etablieren. So sieht es das Vermarktungskonzept vor, das kürzlich vorgestellt wurde (die OZ berichtete). „Pommern Hoch 3“, so lautet der Titel des Konzeptes. Lebensmittelindustrie, Kreislaufwirtschaft und Tourismus sollen ein homogenes Ganzes bilden. „Das halte ich für richtig. Allerdings erachte ich es dann auch als wichtig, Sonntagsöffnungen zuzulassen“, sagte Benkert. Derzeit würden Wirtschaftsfördergesellschaft, Gemeinde und der Landkreis gemeinsam konkrete Vermarktungsstrategien entwickeln.

Glückwünsche überbrachte an diesem Vormittag auch Neu-Landrat Stefan Kerth. Er lobte die Arbeit seines Vorgängers Ralf Drescher, „dem Vater des Pommerndreiecks“, wie er ihn nannte. Er versprach, sich ebenso wie sein Vorgänger für die weitere Entwicklung des Gewerbestandortes einzusetzen. „Weil er das Potenzial hat, die Wirtschaft Vorpommern-Rügens voranzubringen“, begründete er. Er sehe das Pommerndreieck neben der Hansestadt Stralsund und dem Fährhafen Mukran als einen der wichtigsten wirtschaftlichen Hotspots des Landkreises.

Das Pommerndreieck Am 3. November 2015 erfolgte der Spatenstich für den ersten Bauabschnitt am Gewerbestandort „Pommerndreieck“. Elf Monate später waren die ersten Flächen erschlossen. 223 Hektar groß ist das Gewerbegebiet Pommerndreieck bei Grimmen direkt an der Autobahnabfahrt der A20 Grimmen Ost. Die Firmen Biosanica, Kaufhaus Stolz, der Discounter Aldi, das Batteriewerk Akku Sys, das Fastfoodrestaurant Mc Donalds und eine Tankstelle sind bereits am Standort beziehungsweise entstehen zur Zeit.

Anja Krüger