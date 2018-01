Das SOS-Dorf wächst weiter

Hohenwieden/Grimmen. Eine zusätzliche Waldkita-Gruppe, vergrößerte Werkstätten, ein neuer, mobiler Hühnerstall und mit insgesamt rund 40 auch mehr Bewohner – das SOS-Dorf Hohenwieden, in dem behinderte Erwachsene leben und arbeiten, wird stetig größer. Und das soll auch in Zukunft so weitergehen. Das SOS-Familienzentrum in Grimmen wartet mit zahlreichen Angeboten auf. In diesem Jahr feiert die Einrichtung ihren fünften Geburtstag.

Umbau und Erweiterung der Textilwerkstatt in Hohenwieden bei Grimmen (Landkreis Vorpommern-Rügen) sind abgeschlossen. Hühner legen Bio-Eier für Hotelgäste in Berlin. Und das Interesse an Angeboten im Familienzentrum steigt ständig. Zur Bildergalerie

Werkstätten

Insgesamt sind die Nachfragen nach Arbeitsplätzen in den dorfeigenen Werkstätten sehr hoch bestätigt Hans-Peter Fromm, Leiter der Einrichtung vor den Toren Grimmens. „93 Menschen sind im Arbeits- und Berufsbildungsbereich derzeit hier tätig“, sagt er.Textilwerkstatt und Gärtnerei Der Umbau und die Vergrößerung der Textilwerkstatt mit Weberei hatte bereits 2016 begonnen und wurde jetzt abgeschlossen. Die Mitarbeiter haben jetzt einen größeren Aufenthaltsraum und ein Verkaufsraum ist im Anbau etabliert. „Und zusätzliche Arbeitsplätze wurden ebenfalls geschaffen“, ergänzt Fromm.Auch in der Gärtnerei wird der Aufenthaltsraum vergrößert.

Landwirtschaft

Ganz neu ist seit dem vergangenen Jahr der mobile Hühnerstall in Hohenwieden. „Damit erweitern wir unsere Produktpalette im grünen Bereich und schaffen zusätzliche neue Beschäftigungen“, nennt der Chef einige Gründe für den besonderen Hühnerstall, dessen Standort wöchentlich wechsele. Die Mitarbeiter sammeln Eier von Nestern ab, sortieren sie nach Größen und verpacken. Und die Flächen würden außerdem regelmäßig Gründung erhalten. Mit dem „Rossi-Hotel“ in Berlin, einem SOS-Integrationsbetrieb, der im Juli eröffnete, gingen die Hohenwiedener jetzt eine Kooperation ein: Das Gros der Bio-Eier gehe ebenso an das Hotel, in dem mehr als 50 Prozent der Mitarbeiter Menschen mit Behinderungen sind, wie Gemüse, Fleisch und Käse aus Hohenwieden. Und selbst in den Zimmer fanden die Gäste aus dem hiesigen SOS-Dorf ihre eigenen Produkte bei einem Besuch in Berlin wieder: Aus der Hohenwiedener Weberei stammen Tagesdecken und Kissen. „Unsere Bewohner bekommen jetzt genau mit, was mit ihren Produkten passiert“, freut sich Hans-Peter Fromm.Neue Ziele verfolgen die SOSler auch 2018 in der Landwirtschaft. „Wir werden uns konzeptionell mit einem neuem Freilaufstall für die Kühe in der Milchproduktion beschäftigen“, erklärt Fromm. Das sei notwendig, um die Haltungsbedingungen zu modernisieren (gegenwärtig gibt es einen Anbindestall für die Kühe, Anm. d. Red.). Ganz wichtig sei aber auch, die Arbeitsbedingungen mit einem modernen Melkstand zu verbessern.

Wohnbereich

Hans-Peter Fromm: „In diesem Jahr wollen wir mit der Planung für zwei weitere Häuser mit insgesamt zwei weiteren Wohneinheiten für erwachsene Menschen mit Behinderungen beginnen.“ Die Arbeiten könnten – wenn alles klappt – aber frühstens zum Jahresende beginnen.Ebenfalls erweitert wurde bereits auf dem Gelände eine Außenwohngruppe um weitere drei Plätze auf fünf. Das sei eine Zwischenform der Betreuung und ein Übergang in größere Selbstständigkeit nach dem Leben in den vier Hausgemeinschaft, in denen es derzeit 35 Plätze gibt. Die Planungsphase habe außerdem begonnen für ein Wohnprojekt für Bewohner, die ganz oder teilweise aus dem Arbeitsleben ausscheiden.

Kita Hermann Gmeiner

Die Kindertagesstätte der SOS-Gemeinschaft Hohenwieden ist zwar ein paar Kilometer weit entfernt in Grimmen zu finden, aber einen Ableger davon gibt es jetzt auch im SOS-Dorf: Die Kita wurde um eine Waldkita-Gruppe erweitert. Und die 15 Steppkes – zwölf davon sind übrigens Jungen – spielen, lernen, essen oder schlafen während ihrer Kita-Zeit im Wald beim SOS-Dorf. Dort gibt es seit der Eröffnung am 1. September eine kleine Holzhütte mit Bollerofen, aber kein fließendes Wasser, keinen Strom – Natur pur. Nur für ganz fieses Wetter steht im Dorf selbst ein Schutzraum für die Knirpse zur Verfügung. Das Konzept kommt an, schon nach zwei Wochen war die Gruppe voll belegt.

Familienzentrum

Picke packe voll ist der Wochenplan des SOS-Familienzentrums. Von Montag bis Freitag wartet das Haus in der Otto-Krahmann-Straße mit zahlreichen Angeboten für Familien, Kinder und auch Erwachsene auf. Und das seit fast fünf Jahren. „Wir freuen uns, dass unser Konzept aufgeht, die Angebote sehr gut angenommen werden“, sagt Einrichtungsleiterin Rita Claußen. Letztendlich zielen alle Angebote der Einrichtung auf eins ab: „Unser Familienzentrum ist ein Ort der Begegnung und der Hilfestellung. Ziel unserer Arbeit ist es, junge Familien, Schwangere, Alleinerziehende und Kinder zu unterstützen und zu stärken“, bringt es Rita Claußen auf den Punkt. Und das funktioniert nun seit knapp fünf Jahren sehr gut. „Was natürlich auch ein Grund zum Feiern sein wird“, verspricht die Koordinatorin.

Kultur

Die kontinuierliche Konzertchenreihe, das Christgeburtsspiel, die jährliche Bildhauerwoche – 2017 unter dem Motto „Mee(h)r sehen“, die Theatergruppe, die ihr Stück „Reinecke Fuchs“ zum Beispiel in der Kirchenruine Rolofshagen aufführte... all das wird es im SOS-Dor auch in Zukunft geben. Ebenso einen Jahreskalender, für 2018 wieder ein Kalenderbuch, diesmal mit Bildern aus der Wanderausstellung „Starke Frauen, starke Männer“, die alle in der Maltherapie entstanden sind. Zum ersten Mal war im Juni 2017 mit „Die Reise der Wartenden“ mit Bildhauerin Christina Rode eine Ausstellung mit acht lebensgroßen Skulpturen an verschiedenen Stationen in Grimmen, in der Kita, in den Hausgemeinschaften und den Arbeitsbereichen unterwegs. „Schön für unsere Bewohner war der Besuch der Kanzlerin beim traditionellen Michaelifest, zu dem wir jedes Jahr im September Tausende Besucher erwarten“, erinnert sich Hans-Peter Fromm.

Almut Jaekel