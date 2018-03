Das letzte Klingelzeichen verschoben

Die Schullandschaft in der Gemeinde Sundhagen wird zentralisiert. Die Grundschulen in Horst und Brandshagen sollen nach aktuellem Stand zum Schuljahresende 2018/19, die Regionale Schule in Reinberg 2019/20 geschlossen werden. Alle Schüler sollen künftig ein Schulzentrum besuchen, dass die Kommune in Miltzow neu bauen lassen will. FOTO/MONTAGE: OZ/ZILL