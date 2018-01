Das sind die Geehrten im Landkreis

André Thiel. wurde Sportler des Jahres : Er ist einer der erfolgreichsten Trainer im Landkreis. 2004 gelang ihm mit dem Stralsunder Volleyballclub der Aufstieg in die Regionalliga, 2008 sensationell in die 2. Bundesliga. Allerdings nur für eine Saison. 2010 stieg er dann erneut mit den „Wildcats“ in die 2. Bundesliga auf. Und dort spielen die Volleyballerinnen noch heute. André Thiel sagt man nach, dass er ein Teamworker sei, der keine leichte Aufgabe hat. Denn die Hälfte „seiner“ Mädels arbeitet oder studiert nicht in Stralsund.

Dr. Nicole Chibici-Revneanu ist die 20. Frau des Jahres, die der Landkreis geehrt hat. Sie ist seit 2016 die Leiterin des Niederdeutschen Bibelzentrums in Barth. Zuvor war sie fünf Jahre lang Gemeindepastorin in Groß Bisdorf bei Grimmen. Eigentlich kommt sie aus Österreich, und hat rumänische Wurzeln. Während ihrer Uni-Zeit in Greifswald gründete sie den Gospelchor „Gospelkombinat Nordost“. Musicals zu komponieren, ist ihre Leidenschaft. Zuletzt hatte sie ein Werk über Luther, Katharina von Bora und Johannes Bugenhagen verfasst, das an vielen Orten im Landkreis aufgeführt wurde.

Dr. Gerd Franz Triebenecker aus Stralsund erhielt mit seiner Theatergruppe „Die Eckigen“ den Kulturpreis. Seit 1994 gibt es sie. Über 20 Produktionen hat Triebenecker mit seinen Schützlingen in dieser Zeit einstudiert. Die Bandbreite reicht von Märchen über Komödien und Musicals bis hin zum modernen Drama. Viele Ensemblemitglieder leben in betreuten Wohnformen und arbeiten in der Werkstatt für behinderte Menschen. Träger ist das Kreisdiakonische Werk Stralsund e.V.

Joachim Korf wurde mit dem Ehrenamtspreis des Kreises ausgezeichnet. Er ist mehr als 25 Jahre für die Verkehrswacht Ribnitz-Damgarten ehrenamtlich tätig, die es seit 1991 gibt.

Herzenssache für Joachim Korf ist die Radfahrausbildung der Kinder an Grundschulen. Ein Höhepunkt dabei ist immer der Städtevergleich mit der Partnerstadt Buxtehude. Außerdem führt Korf regelmäßig das Fahrsicherheitstraining für Erwachsene durch und engagiert sich für Fahrradcodierungen.

