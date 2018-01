Dauernder Regen nervt nicht nur Landwirte

Grimmen. Auf den Feldern der Papenhäger Agrar-Gesellschaft (Vorpommern-Rügen) steht das Wasser. „Die Kronhorster Trebel ist ziemlich voll. Das gibt einen Rückstau bis in die Felder,“ berichtet Christian Ringenberg, einer der beiden Geschäftsführer. Raps, Weizen, Gerste – 99 Prozent seien schon ausgesät. „Dort, wo das Wasser steht, sterben die Pflanzen ab“, weiß Ringenberg. „Die hellen Stellen auf den Äckern sind ein eindeutiges Zeichen dafür, dass den Pflanzen Sauerstoff fehlt“, sagt Hartmut Ruhtz, Landwirt in Stoltenhagen.

„Für unsere Baustelle in Kirch Baggendorf ist das Wetter eine Katastrophe“, informiert Eckhart Zobel, Geschäftsführer des Zweckverbandes Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung in Grimmen. Der Verband lässt in Kirch Baggendorf die Trinkwasserleitung erneuern. „Wir sind fast fertig, aber die Wiederherstellung der Oberfläche ist momentan nicht möglich, weil alles durchgeweicht ist.“

Peter Franke