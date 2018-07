Grimmen

Horst hat etwas, was andere nicht haben - eine Blühwiese. Und das direkt vor der Grundschule. Viele bunte Sommerblumen ziehen hier die Blicke auf sich und Bienen, Hummeln und Schmetterlinge an. Ursprünglich sollten solche Blühwiesen in mehreren Orten Sundhagens jetzt die Menschen erfreuen. Bis zu zehn Flächen waren ausgewiesen. Aber die lange Trockenheit hat den Machern die Sache ein bisschen vermasselt. Bürgermeister Helmut Krüger (CDU) will sich dennoch nicht entmutigen lassen und dieses Vorhaben im nächsten Jahr neu anpacken. Denn es gab viele Mitstreiter für das Projekt. Neben den Gemeindevertretetn waren das unter anderem die Cerav AG, die das Saatgut sponserte und der Bauernverband der hier organisatorisch vieles managte. Auch die Landwirte Sundhagens haben ihren Anteil an dem Vorhaben, in dem sie zum Beispiel Radlader zum Bestellen der Flächen zur Verfügung stellten.In Horst blühen übrigens einige Dutzend Pflanzen auf schätzungsweise 500 Quadratmetern: Buchweizen, Gelbsenf, Sonnenblume, Malve und Borretsch. Für die anderen Flächen, auf denen leider nur die Melde wuchert, sind auch schon Maßnahmen geplant. Sie sollen jetzt teilweise „schwarz“ gemacht werden, wie der Bürgermeister es ausdrückte.

Amler Reinhard