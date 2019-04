Deyelsdorf

Die Kandidaten für die am 26. Mai zu wählende sechs-köpfige Deyelsdorfer Gemeindevertretung stehen fest. 13 Kandidaten sind vom Gemeindewahlausschuss bestätigt worden. vier Männer stehen auf der Liste der Christlich Demokratischen Union ( CDU), acht Kandidatinnen und Kandidaten auf jener der Freien Wählergemeinschaft Deyelsdorf. Antreten wird bei der Kommunalwahl in Grammendorf zudem der Einzelbewerber Henrik Trettin.

Laut vorläufiger Zahl sind in der Gemeinde Deyelsdorf, zu der die Ortsteile Deyelsdorf, Techlin, Fäsekow und Bassendorf gehören, 394 Bürgerinnen und Bürger zur Wahl der neuen Gemeindevertretung aufgerufen.

Eine Bürgermeister-Kandidaten in der Gemeinde Deyelsdorf

In Sachen zukünftige Bürgermeisterin, die neben den sechs Vertretern als siebente Person in die Gemeindevertretung einziehen wird, gibt es in der Gemeinde nur eine Kandidatin. Die amtierende Bürgermeisterin Sandra Boy möchte das Amt eine weitere Legislaturperiode bekleiden. Für die Kandidaten aus der freien Wählergemeinschaft der Gemeinde wäre es die erste richtige Amtszeit. „Im Laufe dieser Legislaturperiode war unser amtierende Bürgermeister zurückgetreten und ich wurde am 29. September 2016 zur neuen Bürgermeisterin ernannt“, erklärt sie.

Sandra Boy : „Ein familienfreundliches Umfeld schaffen“

In den nächsten fünf Jahren möchte Sandra Boy sich insbesondere in Sachen „familienfreundlichen Gemeindeleben“ einsetzen. „Dies beginnt bei der Sanierung und den Neubau von Spielplätzen. Beispielsweise in Techlin gibt es diesbezüglich keine Angebote mehr. Ich würde es gerne ändern“, sagt die amtierende Bürgermeisterin und erklärt: „Meiner Meinung nach ist ein familienfreundliches Umfeld ein wichtiges Kriterium um immer auch wieder junge Menschen für ein Landleben zu begeistern.“

Sandra Boy : „Die Feuerwehr wird nach wie vor eine wichtige Rolle spielen“

Einen großen Stellenwert hat für Sandra Boy zudem die Feuerwehr der Gemeinde. „Zum einen sorgen die Kameraden 365 Tage im Jahr für unsere Sicherheit. Zudem spielen sie in Sachen kultureller Angebote eine enorm wichtige Rolle“, findet die Bürgermeisterin der Gemeinde Deyelsdorf. Sicher ist bereits, dass die Löschteiche wieder auf Vordermann gebracht werden sollen. „Zudem gibt es derzeit ein großes Engagement eine Jugendfeuerwehr aufzubauen. Dies werde ich natürlich stark unterstützen“, betont sie.

Modernes Leuchtkonzept und Ausbau der Straßenbeleuchtung

Als wichtiges Vorhaben nennt Sandra Boy den Ausbau der Straßenbeleuchtung. „Konkret geht es mir hierbei um einen Teilabschnitt zwischen Deyelsdorf und Fäsekow. Hier gibt es auf einer Länge von rund 500 Metern nicht eine Straßenlaterne. Dies muss sich unbedingt ändern“, sagt sie. Wie die Bürgermeister-Kandidatin zudem erklärt, wäre es wünschenswert die gesamte Straßenbeleuchtung in der Gemeinde nach und nach auf LED-Technik umzustellen.

13 Kandidaten für die Gemeindevertretung Christlich Demokratische Union Deutschlands Hartmut Klatt, Kfz-Sachverständiger Christian Rohlfing, Landwirt Jörg Siekmeier, Diplom Ingenieur Maschinenbau Heiko Kuttner, Diplom Ingenieur Freie Wählergemeinschaft Deyelsdorf Olaf Bielesch, Elektromonteur Sandra Boy, Angestellte Jörg Ludwig, Forstbeamter Heiko Schwedt, Elektromeister Kirsten Zahn, Verwaltungsangestellte Christine Wähner, Erzieherin Volker Knops, Landwirt Marcus Sorg, Kundendienst-Techniker Einzelbewerber Henrik Trettin, Soldat

