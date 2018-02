Die „Alte Bäckerei“ ist Werkstatt für Kinder

Grimmen. Wenn der Gravurstift auf Glas trifft, wird es laut im ersten Stock der „Alten Bäckerei“. Konzentriert zeichnet Aliz (9) ein O auf die glatte Oberfläche. „Das hört sich ja an wie beim Tätowierer“ ruft jemand dem Lärm entgegen. Zehn Kinder kommen in dieser Woche täglich vorbei, um gemeinsam zu basteln und zu werkeln. „Finger-Ferien“ nennen sie das.

Auf dem großen Tisch in der Mitte des Raumes sieht es nach Arbeit aus: Korken, Flaschen, Kleber, Scheren, ein Spiegel, Werkzeuge. An einem Schraubstock steht der elfjährige Christian und sägt, als hänge sein Leben davon ab. „Das mache ich schon seit vier Stunden“, sagt er und lacht, „gestern auch schon.“ Muskelkater? Fehlanzeige. Die Scheibe Birkenholz wird die Grundlage für einen Kerzenhalter zum Hinhängen. „Ich bohre da auch noch Löcher rein“, erzählt Christian. In die werden halbierte Flaschen kopfüber hineingestellt. In ihnen finden dann die Kerzen Platz. Um die Flaschen kümmert sich Christian im nächsten Schritt.

Hansi Hartmann leitet die „Fingerferien“. „Ich finde es erschreckend, dass viele Kinder nicht mehr mit Werkzeug umgehen können – weil sie es nicht dürfen“, sagt er. Unterm Dach der „Alten Bäckerei“ lagert er allerlei Materialien, aus denen man etwas bauen kann. „Bauen!“, das ist ihm wichtig, dass die Kinder an etwas arbeiten, was hinterher auch einen Nutzen hat. Viel vorgeben will er nicht. „Die Kinder sollen sich selbst etwas ausdenken.“ So kam es auch zu einem herzförmigen Spiegel, der gleichzeitig Pinnwand ist. Aliz baut ihn. Er war auch ihre Idee. Jetzt wird aber erst mal ein Glas graviert. Das O ist bereits fertig, nun folgt ein P.

Seit Montag treffen sich die Kinder. „Wir sind zu ersten Mal dabei“, sagt Charlize (12), die mit Freundin Leonie (13) Armbänder flechtet, die auch als Haarbänder dienen können. Die Technik haben sie erst kürzlich gelernt. „Das geht schnell“, sagt Charlize. Aber es dauert, bis so ein Schmuckstück fertig ist.

Aliz ist mittlerweile beim A angelangt. Gleich ist die Gravur fertig. Neben ihr steht Christian und taucht Flaschen in heißes und kaltes Wasser, um sie danach mit einem speziellen Werkzeug zu zerschneiden. Elena (7) hat ihre Flasche schon fertig. „Ich habe daraus eine Glocke gebaut“, erzählt sie.

Noch bis Freitag sind „Finger-Ferien“ in der „Alten Bäckerei“, eine Zeit, in der die Kinder viel gelernt haben werden. Über Werkzeuge und Techniken, Materialien und darüber, dass man vieles von dem selbst bauen kann, was man braucht. Aliz’ Großvater zum Beispiel hat jetzt sein eigenes Glas, auf dem in großen Lettern und gut lesbar „Opa“ steht.

Schülermann Philip