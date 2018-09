Kirch Baggendorf

Wer in der Gemeinde Gransebieth einen guten „Schmöker“ sucht, geht zu Heidi Gudrun Lorenz (73). Sie leitet ehrenamtlich die kleine Bibliothek in Kirch Baggendorf. Geboren in Stralsund lebt die Mutter von drei Söhnen und sechs Enkeln schon seit ihrer Kindheit im Ort. 1964 begann sie in der Gemeinde Gransebieth zu arbeiten, später im Amt. „Von hier wegziehen, den Gedanken hatte ich nie, auch wenn mein Mann es schon mal wollte. Es ist meine Heimat“, sagt Heidi Gudrun Lorenz. Ein wenig Nostalgie entnimmt man ihren Worten, wenn sie über Konsum, Kinderkrippe und die Schule spricht. Die Sporthalle ist weg, aber es gibt ein sehr schönes Schwimmbad. „Meine Familie ist mein größtes Hobby, und ich stricke endlos“, sagt die Seniorin.

Jaekel Almut