Grimmen

Seit 1. Februar ist Miranda van Graafeiland (55) die Neue im Seniorendomizil „ Kursana“, und doch ist sie schon lange in Grimmen und Umgebung bekannt. Im holländischen Den Haak geboren, besuchte sie dort die Grundschule und machte ihr Abitur, besuchte eine Fachhochschule mit dem Abschluss einer Krankenschwester im Pflegebereich. Die Mutter von zwei Kindern war fast 20 Jahre in der SOS-Dorfgemeinschaft tätig. „Es war eine schöne Zeit und ich habe dort sehr gerne gearbeitet“, sagt Miranda van Graafeiland. Mit der Pension ihres Mannes beendete auch sie dort ihre Tätigkeit. Seit dem 1. Februar folgt nun eine neue Aufgabe, sie ist die Leiterin für Soziale Betreuung im „ Kursana“. Für sie ist diese Arbeit ja nicht so ungewohnt, denn schon in den Niederlanden arbeitete sie mit älteren Menschen, aber es ist eben eine neue Herausforderung. Ihre Hobbys sind Haus, Garten, Hühner und Hunde. Außerdem spielt sie sehr gerne auf der Flöte.

Walter Scholz