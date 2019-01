Grimmen

An diesem Wochenende gibt es viele hochkarätige Veranstaltungen in der Region. Die OSTSEE-ZEITUNG gibt Ihnen den dazugehörigen kulturellen Fahrplan für die nächsten Tage.

„ Paris – New York “

Mit dem Pianist Professor Christian Elsas startet am Freitag die Konzertreihe der SOS-Dorfgemeinschaft Grimmen-Hohenwieden um 19.30 Uhr ins neue Jahr. Das Motto des musikalischen Leckerbissens lautet „ Paris – New York“. Im Gepäck hat der Instrumentalmusiker ein facettenreiches Programm aus der Zeit der Jahrhundertwende bis hinein in die 1920er Jahre. Das Programm mit Werken von Gershwin, seinen Zeitgenossen Debussy und Satie, sowie dem „Vater“ des Rag, Scott Joplin, bietet Christian Elsas Einblicke in die musikalische Szene der damaligen Zeit. Wie die SOS-Dorfgemeinschaft Hohenwieden informierte, können sich die Konzert(chen)besucher zudem auf die Moderation von Christian Elsas freuen. Diese sei in den zurückliegenden zwei Jahrzehnten zu einem Markenzeichen von ihm geworden. Der Pianist erzählt charmant und in einfachen Worten von seinen eigenen, ganz persönlichen Gedanken, Ideen und Empfindungen, die er zu dieser Musik hat. Alle Musikfreunde können sich im Dorftheater also auf den Wechsel zwischen „Geschichten erzählen“ und „Geschichten spielen“ freuen.

Große Musik- und Tanzshow in Grimmen

Traditionell startet das Grimmener Stadtkulturhaus „Treffpunkt Europas“ gleich mit einer der aufwendigsten Unterhaltungsshows der kommenden zwölf Monate ins neue Jahr. „Don´t stop the Music“ heißt es am Sonnabend ab 20 Uhr auf der großen Kulturhausbühne. Talentierte Tänzer, atemberaubende Choreographien und die größten Hits aller Zeiten werden sich zu einer einzigartigen Show vereinen, und magische Momente der Tanzgeschichte wieder aufleben lassen. Genießen Sie die berühmten Ohrwürmer von Elvis Presley und den Beatles, den Bee Gees, Madonna und Michael Jackson bis hin zu heutigen internationalen Stars wie Usher, Rihanna und Lady Gaga. Die Künstler von „Don’t Stop the Music“ sind erstklassige Performer in ihrem gewählten Tanzbereich: Stepptanz, klassisches Ballett, Breakdance, moderner Freestyle oder Streetdance.

Gunter Lampe liest in der Dorfgemeinschaft

Am Sonntag um 15 Uhr liest der Stralsunder Autor Gunter Lampe in der SOS-Dorfgemeinschaft aus seiner aktuellen Veröffentlichung „Andacht eines Nichtrauches".

Tannenbäume brennen in der Region

Am Freitag um 17 Uhr werden am Grimmener Rodelberg die Weihnachtsbäume durch die Kameraden der Freiwillige Feuerwehr der Stadt verbrannt. Am Gerätehaus der Feuerwehr Kandelin soll es dann am Sonnabend ab 16 Uhr heiß hergehen. Dann nämlich werden die gesammelten Tannenbäume aus dem Ort verbrannt.

Tanzen im Barocksaal

Walzer, Foxtrott oder Discofox – Wer gerne tanzt, kann am Sonntag ab 14.30 Uhr über das Parkett im Barocksaal des Griebenower Schlosses schwofen. Für die richtige Musik sorgt Torsten Dittmann. Einlass ist um 14 Uhr. Der Eintritt kostet 5 Euro. Reservierungen: im Barockschloss unter 038332 / 80346 oder per E-Mail an info@schloss-griebenow.de

Raik Mielke