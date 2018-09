Grimmen

Fast solange wie es „Die Tafel“ in Grimmen gibt, ist auch Annemarie Sponholz (67) dabei. Die gelernte Gärtnerin, geboren in Drekentin, macht diese ehrenamtliche Arbeit einfach nur Spaß. „Aus dem Haus kommen, war ein Beweggrund und dabei viele Leute kennenlernen und ihnen helfen“, sagt die Seniorin. Früher war sie fast jeden Wochentag bei der Tafel im Heidebrinker Weg anzutreffen, nun ist sie an den Ausgabetagen dienstags und donnerstags dabei. Ja und in der restlichen freien Zeit? „Ich liebe die Gartenarbeit und das Radfahren“, erzählt Annemarie Sponholz. Nicht zu vergessen: Die fünf Enkelkinder im Alter von zwei Monaten bis 17 Jahre, denen sie viel Zeit widmet. Natürlich soll auch ihr kleiner Hund Benny nicht zu kurz kommen.

Walter Scholz