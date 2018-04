Die heiße Planungsphase hat begonnen

Grimmen. Keep it hard, keep it heavy! Dieser inoffizielle Slogan kristallisierte sich beim ersten Bike-Rock-Car-Weekend im vergangenen Jahr heraus.

Und tatsächlich war es für den Grimmener Verein „Engine“ überaus hart und schwer, nur wenige Wochen nach der Vereinsgründung, solch ein Großevent auf die Beine zu stellen. „Aber es hat geklappt und wir hatte eine geiles erstes Wochenende“, blickt Marthin Jahns, Vorsitzender des Vereins zurück. Schnell war also klar, dass dieses Event keine Eintagsfliege ist und so laufen seit der letzten Veranstaltung im August die Vorbereitungen auf das zweite Treffen für alle Liebhaber von Rockmusik, Motorrädern, Autos und Camping.

In der Freitagsausgabe der Grimmener OSTSEE-ZEITUNG lesen Sie ausführlich, was sich die 43 Mitglieder des Vereins für die zweite Auflage einfallen lassen haben.

Mielke Raik