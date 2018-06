Grimmen Behnkenhagen - Diebe „bedienen“ sich auf Baustelle In Behnkenhagen (Landkreis Vorpommern-Rügen) wurden in der Nacht zum Donnerstag von einer Baustelle diverse Sachen gestohlen. Den Schaden schätzt die Polizei auf circa 1000 Euro.

Wer etwas Ungewöhnliches in der Nacht zu Donnerstag in Behnkenhagen bemerkt hat, wende sich an das Polizeirevier in Grimmen. Quelle: Tilo Wallrodt