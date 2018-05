Grimmen

Bierzeltgarnituren und ein Sonnenschirm wurden am Sonnabendmorgen aus einem Festzelt in Grimmen (Landkreis Vorpommern-Rügen) gestohlen. Der Schaden wird auf circa 150 Euro geschätzt.

Wie die Polizei informiert, hatte eine Familie in der Borstschew-Straße am Freitagabend Zelt und Sitzgelegenheiten darin für eine anstehende Jugendweihefeier aufgebaut. Am Sonnabendmorgen fehlten dann die Bierzeltgarnituren und der Schirm.

Als Tatzeitraum wurde die Zeit zwischen 3.30 Uhr und 6.30 Uhr am Sonnabend angegeben.

OZ