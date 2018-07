Grimmen

Vertraut sitzen Jenny Staniewska und Bewohnerin Ursula Bockhahn im Zimmer der Seniorin zusammen. Es sind ganz alltägliche Gespräche, wie sie in jeder Familie vorkommen. „Dies ist das Schöne an meiner Arbeit. Zu vielen Bewohner baut man beinahe ein familiäres Verhältnis auf“, beschreibt Jenny Staniewska.

Die 34-Jährige arbeitet bereits seit 15 Jahren als Pflegefachkraft. Gleich nach der Ausbildung an der Universitätsmedizin in Greifswald ging es zu Kursana. Erst in Greifswald, seit nunmehr zehn Jahren schon im Grimmener Domizil. In unserer Serie „Ein Tag als...“ durften wir nun einen Einblick in den Alltag einer Pflegefachkraft mit dem Aufgabengebieten „Qualitätsbeauftragte“ und „Praxisanleiterin“ bekommen.

Mielke Raik