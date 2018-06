Gransebieth

Diesel-Diebstahl im großen Stil ist der Grimmener Polizei am Mittwoch angezeigt worden. Gestohlen wurde der Kraftstoff in einem Landwirtschaftsbetrieb in Gransebieth (Landkreis Vorpommern-Rügen).

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen verschafften sich der oder die bisher unbekannten Täter in der Nacht von Mittwoch zu Donnerstag unbefugt Zutritt zum Gelände des Betriebes in der Dorfstraße. Sie zapften die Tanks von insgesamt vier dort abgestellter Traktoren an und entwendeten etwa 700 Liter Dieselkraftstoff. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 1000 Euro.

Beamte des Kriminaldauerdienstes Stralsund wurden zum Tatort gerufen. Sie sicherten Spuren.

Zur Aufklärung des Diebstahls bittet die Kriminalpolizei um Zeugenhinweise. Wer in der Nacht zum 31. Mai etwas Auffälliges beobachtet hat und Angaben zu Personen oder Fahrzeugen machen kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 038326 / 570 an das Polizeirevier in Grimmen zu wenden.

Krüger Anja