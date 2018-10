Tribsees

Insgesamt 330 Liter Dieselkraftstoff wurden am Wochenende in Tribsees gestohlen. Wie die Polizei informiert, drangen der oder die Täter gewaltsam in eine Halle ein. Dort zapften sie 300 Liter Kraftstoff aus einem untergestellten Mähdrescher und 30 Liter aus einem Bagger.

Zudem haben der oder die Täter versucht, sich Zutritt zu einer weiteren Halle zu verschaffen. Dies gelang nicht.

Den entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf insgesamt circa 1000 Euro.

Derzeit häufen sich wieder derartige Fälle. In der vergangenen Woche nahmen die Grimmener Polizisten drei Anzeigen wegen Dieseldiebstähle auf. Innerhalb von drei Tagen wurden in Tribsees und im Franzburger Bereich mehrere hundert Liter Diesel gestohlen.

Anja Krüger