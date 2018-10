Müggenhall

Zwischen Mittwochabend und Freitagmorgen wurde an verschiedenen Orten im Zuständigkeitsbereich des Polizeireviers Grimmen (Landkreis Vorpommern-Rügen) mehrere hundert Liter Diesel gestohlen.

Einen Bagger und eine mobile Tankstelle auf einer Baustelle bei Müggenhall zapften der oder die Täter in der Nacht zum Donnerstag an. Zwei weitere Diebstähle wurden schließlich am Freitagmorgen angezeigt. Sowohl aus Maschinen im Kiestagebau bei Franzburg als auch von einer Baustelle bei Tribsees wurden jeweils 150 Liter Diesel sowie Fahrzeugbatterien gestohlen.

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Wer an genannten Orten etwas Auffälliges beobachtet hat, möge sich an das Polizeirevier in Grimmen (Tel. 038326 / 570) wenden.

Anja Krüger