Dieselklau: 600 Liter abgepumpt

Hohenbarnekow/Grimmen. Gleich zwei Mal haben Kraftstoffdiebe im Kiestagebau in Hohenbarnekow (Gemeinde Gremersdorf-Buchholz/ Vorpommern-Rügen) zugeschlagen. 400 Liter Diesel pumpten die Unbekannten in der Nacht zum Mittwoch aus dem Tank eines Baufahrzeugs ab, das an dem Tagebau abgestellt war. In der Nacht zum Donnerstag suchten die Ganoven den Tagebau erneut heim und ließen diesmal etwa 200 Liter Diesel mitgehen, teilte die Grimmener Polizei gestern mit. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Franke Peter