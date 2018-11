Dönnie/Grischow

Wer sich ein Häuschen auf dem Lande bauen möchte, stößt mitunter auf ungeahnte Schwierigkeiten. Beispielsweise, wer sich im kleinen Dörfchen Dönnie in der Gemeinde Süderholz niederlassen möchte. Denn obwohl Flächen für ein Eigenheim frei zu sein scheinen und der Flächennutzungsplan der Kommune den kleinen Ort als Wohnbaufläche darstellt, darf dort nicht gebaut werden. Grund sei eine richterliche Entscheidung, die den Ort komplett zum Außenbereich erkläre, informiert Süderholz Bürgermeister Alexander Benkert (CDU) auf der jüngsten Gemeindevertretersitzung. Lange wurde eine Lösung gesucht. Diese ist gefunden und nennt sich Entwicklungssatzung.

Diese Satzung muss jedoch nun erst mal ausgearbeitet werden. 22 200 Euro lässt sich die Gemeinde das kosten. Denn Fakt ist: „Nach derzeitigem Stand besteht für die gesamte Ortslage nur Bestandsschutz, Erweiterungen sind gemäß Baugesetzbuch nur geringfügig zulässig“, macht das Gemeindeoberhaupt deutlich. Durch die Satzung könne die Siedlung, als die Dönnie durch den richterlichen Beschluss gilt – insgesamt 11,4 Hektar groß – als Innenbereich festgesetzt und damit auch Bauflächen, sogenannte Lückenbebauung, entwickelt werden.

Gleichzeitig soll die Satzung auch den jetzt lebenden Menschen in dem Ort ein besseres Wohnumfeld bescheren. Denn die Regelung, ob eine Ortslage im Innen- oder Außenbereich liegt, hat Auswirkungen auf den Bau von Windenergieanlagen. „Für die Anwohner bedeutet diese gerichtliche Entscheidung von einst, dass Windkraftanlagen im Abstand von nur 800 Metern zur Wohnbebauung errichtet werden können“, informierte Süderholz' Bauamtsleiter Siegmund Kunath. 200 Meter mehr betrage der Abstand zu den Häusern, die in Innenbereichen liegen würden. Auswirkungen habe die Satzung also im Hinblick auf den Entwurf der zweiten Änderung des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern. Denn dieser würde zulassen, dass der Windpark Rakow noch größer werden könnte. Ab kommender Woche Dienstag (20. November) liegt der Entwurf für die vierte Öffentlichkeitsbeteiligung aus – unter anderem in der Süderholzer Gemeindeverwaltung in Poggendorf. Die bestehenden Windenergieanlagen würden aber Bestand haben, informierte Benkert.

Da die Gemeinde befürchtet, dass auch Grischow als Außenbereich gesehen wird, soll auch der Ort per Satzung als Innenbereich festgesetzt werden. Denn auch dieser ist laut Flächennutzungsplan als Wohnbebauung dargestellt. „Da es für die Ortslage noch keine richterliche Entscheidung wie für Dönnie gibt, ist der Aufwand hier geringer“, erklärte Benkert. Hier bedarf es lediglich einer sogenannten Klarstellungssatzung, für die Kosten in Höhe von 2 800 Euro anfallen würden.

Anja Krüger