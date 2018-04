Dokumentarfilm über Toni Kroos ohne Fördergeld aus MV

Wismar/Greifswald. Der geplante Dokumentarfilm über den deutschen Fußballweltmeister Toni Kroos (28), der 2019 in die Kinos kommen soll, muss ohne Fördergeld aus Mecklenburg-Vorpommern auskommen. Ein Antrag der Produktionsfirma Broadview sei abgelehnt worden, sagte die Leiterin der Kulturellen Filmförderung des Landes, Sabine Matthiesen, am Freitag in Wismar. Broadview wollte früheren Angaben zufolge 50 000 Euro.

Matthiesen erklärte, zum einen habe „Kroos“, wie der Arbeitstitel lautet, ein für einen Dokumentarfilm sehr hohes Budget von 1,26 Millionen Euro. Außerdem sei die Produktion durchfinanziert. Fördergeld aus Mecklenburg-Vorpommern werde deshalb nicht mehr benötigt.

Die Kölner Produktionsfirma Broadview TV arbeitet an einem 100-minütigen Streifen über den Ausnahmefußballer Kroos. Das Unternehmen hat bereits Erfahrungen mit Sportlerporträts. Es brachte unter anderem „Klitschko“ über die boxenden Klitschko-Brüder und „Der perfekte Wurf“ über Basketball-Star Dirk Nowitzki auf die Leinwand.

Kroos stammt aus Greifswald und unternahm dort auch seine ersten Fußball-Schritte. Sein Vater war sein erster Trainer. Über Rostock ging es zu Bayern München und in die Nationalmannschaft. Im Jahr 2014 wechselte der Mittelfeldspieler zu Real Madrid.

dpa/mv