Dorow

Bekannt wurde Sabine Niebuhr aus Dorow durch den „Tag der offenen Gärten“ bei dem ihre Familie immer wieder mit wunderbaren Blumen und Pflanzen die Besucher begeistert. Doch die engagierte 57-Jährige ist sehr vielseitig. Sie gehört zum Verein „Programm für Grammendorf“. Dort geht es um jede Menge Aktivitäten für die Bürger. „Wir organisieren das Trebelfest, sind beim Sommerfest in Grammendorf dabei, organisieren das Kinderfest an der Schule mit und den Adventsmarkt. Wir sind da, wenn wir gebraucht werden und es macht uns allen großen Spaß“, sagt Sabine Niebuhr. Und in den Wintermonaten stehen Handarbeiten auf dem Programm. „Wir verreisen auch sehr gerne, besonders in Deutschland sind wir oft unterwegs“, erzählt sie.

Jaekel Almut