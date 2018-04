Drei Bänke in einer Woche

Grimmen. Eine Projektwoche mit Schülern aus Grimmens polnischer Partnerstadt Czaplinek endete am Freitag in der SOS-Dorfgemeinschft in Hohenwieden. Im Ergebnis entstanden dort drei Eichenbänke, die jetzt vor dem Café „Quh“ in Hohenwieden zum Verweilen einladen. Es wurde aber nicht nur gesägt und geschliffen, denn zum Programm gehörten auch Ausflüge in die Umgebung. So unter anderem nach Greifswald Wieck, wo sich die zukünftigen Holztechniker aus Czaplinek und ihre Grimmener Gastgeber Bänke ansahen, um Ideen zu entwickeln und zum Baumwipfelpfad nach Prora auf Rügen.

Amler Reinhard