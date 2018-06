Grimmen

Am Donnerstag sind bei Grimmen und auf Rügen gleich drei Brände ausgebrochen. Dabei entstand insgesamt ein Sachschaden in Höhe von mehr als 66 000 Euro.

Zunächst hatte sich ein Heuballen am Nachmittag in Gremersdorf-Buchholz entzündet. Die Brandursache war offenbar ein technischer Defekt während des Verladens mit einem Radlader. Der Sachschaden wird auf 60 000 Euro geschätzt.

Ein Waldbrand ereignete sich am selben Tag auf Rügen. Das Feuer beschädigte zwischen Lancken-Granitz undDummertevitz eine Fläche von circa 150 bis 200 Quadratmeter. Die Polizei geht derzeit von Brandstiftung aus, die Ermittlungen dauern aber noch an. Der entstandene Sachschaden beläuft sich vermutlich auf 5000 Euro.

Ein dritter Brand an diesem Tag beschädigte einen Schuppen in Abtshagen, einem Ortsteil der Gemeinde Wittenhagen. Wie die Feuerwehr mitteilte, war der Auslöser offenbar ein defekter Gaskocher. Personen wurden auch hier nicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 1500 Euro.

Jolina Skupch