Duftnote „faule Eier“ fürs Erdgas

Miltzow. Ab Montag strömt ein „irrer Duft“ durch die Erdgasleitungen in den Haushalten im Amt Miltzow - speziell in der Gemeinde Sundhagen, sowie den Orten Abtshagen und Elmenhorst (Landkreis Vorpommern-Rügen). Der Netzbetreiber EWE Netz versetzt das Erdgas mit einem neuen Geruchsstoff. Der hat nichts gemein mit dem gleichnamigen Filmtitel „Ein irrer Duft nach frischen Heu“. Der Geruch ist intensiv und erinnert an Schwefel oder faule Eier, teilt die EWE Netz mit, das den Geruchsstoff, ein sogenanntes Odoriermittel, dem Erdgas im Versorgungsnetz auf den Inseln Rügen und Hiddensee sowie in den nordvorpommerschen Gemeinden Sundhagen, Elmenhorst, Abtshagen, Mesekenhagen und Zarrendorf zusetzt.

Durch das neue „Deo“ sollen Gefahren erkannt, besser errochen werden. Da Erdgas als Naturprodukt geruchlos sei, werden ihm Geruchsstoffe in geringen Mengen zugesetzt, teilt die EWE Netz mit. Das sei Usus. Dabei verwenden die Gasnetzbetreiber in Deutschland unterschiedliche Odoriermittel, die aber alle strengen Vorgaben entsprechen müssen.

Regelmäßig werde die Konzentration des Odoriermittels im Gasnetz gemessen und kontrolliert. Der Vorteil solcher Duftnoten: Ausströmendes Gas kann durch sie schnell und in kleinsten Mengen wahrgenommen werden. Mit der Nase werden undichte Stellen an Gas-Installationen oder Gasaustritt an defekten Rohrleitungen lokalisiert. Die damit verbundene Gefahr kann rasch durch Reparatur gebannt werden.

Wer die neue Duftnote testen möchte, muss dafür nach Bergen auf die Insel Rügen fahren. Dort unterhält die EWE eine Bezirksmeisterei in der Rotenseestraße 48. In der gibt es Duftproben.

Krüger Anja